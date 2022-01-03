Козак проведет переговоры с советниками лидеров Германии и Франции – СМИ

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак проведет переговоры с внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации российского лидера.
Как уточняется, Козак проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" 6 января в Москве.
"Встреча пройдет по приглашению российской стороны", – отметил собеседник агентства.
В декабре Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер рассказал канцлеру Германии о предложениях по долгосрочным и юридически закрепленным гарантиям безопасности и отказе от расширения НАТО на восток.
Кроме того, в рамках диалога по просьбе канцлера Шольца обсуждались вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта. Путин отметил, что Киев по-прежнему уклоняется от обязательств по минским договоренностям, что мешает проведению саммита в "нормандском формате".
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