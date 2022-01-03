Посольство ФРГ не подтвердило информацию о планах Шольца встретиться с Путиным в январе

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Посольство Германии в Москве не подтвердило информацию о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с Владимиром Путиным в январе, сообщает РИА Новости.

Ранее об этом сообщили немецкие СМИ. "Мы не можем этого подтвердить", – сказали в дипведомстве.

В декабре Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер рассказал канцлеру Германии о предложениях по долгосрочным и юридически закрепленным гарантиям безопасности и отказе от расширения НАТО на восток. Стороны допустили проведение переговоров по поставленным вопросам.

Кроме того, в рамках диалога по просьбе канцлера Шольца обсуждались вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта. Путин отметил, что Киев по-прежнему уклоняется от обязательств по минским договоренностям, что мешает проведению саммита в "нормандском формате".