Мария Захарова прокомментировали планы США созвать заседание СБ ООН по Ирану

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы США созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране. Она напомнила о протестных акциях в самих Соединенных Штатах.

"Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюсон", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США собираются созвать СБ ООН из-за протестов в Иране. В МИД РФ подчеркнули, что считают ситуацию в Иране внутренним делом страны. В него недопустимо вмешательство, дестабилизирующее обстановку.

Протесты в ряде иранских городов начались в конце декабря. По мнению президента страны Хасана Роухани, беспорядки связаны с внутренними проблемами в государстве и подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии.