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Россия заблокировала разработанный США проект программы работы Совета безопасности ООН на декабрь из-за заседания по Украине. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее Полянский указывал на "заметную роль" Великобритании в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, Лондон сейчас – главный противник мира, он стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия.

Полянский напомнил, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной. По его мнению, такую позицию Британия занимает из-за того, что веками взращивала русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.