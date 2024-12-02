Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву, пишет RT со ссылкой на видео главы ведомства, размещенное в одной из соцсетей.

"Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии", – сказал он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее Сийярто в жесткой форме ответил немецкому журналисту, который упрекнул его в визите в РФ, назвав это провокацией. Глава венгерского МИД тогда заявил, что никакая другая страна, кроме самой Венгрии, не может решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет.



Позднее он назвал несостоятельными попытки стран Запада исключить РФ из системы международной торговли, так как санкции против Москвы не работают. В это же время многие страны сами ведут бизнес с Россией, закупая природный газ или уран.

