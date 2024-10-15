Сийярто назвал победу Трампа на выборах в США лучшим вариантом для Венгрии

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Победа кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа будет лучшим итогом выборов с точки зрения венгров, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекрасно сотрудничали во время прошлого президентского срока Трампа. Они продолжают поддерживать эти отношения, отметил дипломат.

"И если смотреть на выборы в США с венгерской точки зрения – не с американской (я не могу этого сделать – я не американец, я венгр, поэтому я могу рассматривать американские выборы только с венгерской точки зрения), конечно, с венгерской точки зрения, для нас было бы намного лучше, если бы американцы избрали президента Трампа", – приводит РИА Новости слова Сийярто.

При этом он подчеркнул, что Будапешт будет уважать любой выбор граждан США.

Ранее Сийярто назвал неприемлемыми слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес Орбана. Так, в одном из вечерних разговорных шоу Харрис назвала Орбана, председателя КНР Си Цзиньпина и главу КНДР Ким Чен Ына диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы".

По словам главы венгерского МИД, такие слова представляют собой неуважение к венграм. Он добавил, что Будапешт всегда проявлял уважение к американской стороне и ожидает, что американцы в ответ проявят уважение к венгерской нации.