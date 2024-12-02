Матвиенко заявила, что сигнал из Москвы был "принят и расшифрован" командой Трампа

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сигнал от испытания ракеты средней дальности "Орешник" и обращения Владимира Путина был принят и расшифрован всеми на Западе. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на интервью спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Она уточнила, что этот сигнал был воспринят теми, кто будет определять политику по Украине, в сфере безопасности и международную политику Вашингтона после 20 января 2025 года.

"Я имела в виду и команду нового президента США Дональда Трампа, а не только "уходящую натуру" – демократов", – добавила председатель Совфеда.

Матвиенко также заявила, что предвыборные заявления Трампа по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине утихли, но это не означает, что его команда устранилась от этого вопроса. По ее словам, подтверждение этому стало недавнее представление личности спецпосланника по Украине, которым стал экс-помощник по нацбезопасности Кит Келлогг.

Говоря о вероятности начать мирные переговоры по Украине в 2025 году, председатель Совфеда заявила, что она высока. Матвиенко добавила, что высказала лишь свой личный прогноз.

В нынешнем году, по мнению спикера Совфеда, уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным. Однако она выразила надежду на то, что до этого не дойдет, так как в противном случае начинать переговоры в дальнейшем придется "не с нуля, а с отрицательных значений".

