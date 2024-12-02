Мадуро обвинил Запад в желании разрушить семейные ценности

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны Запада нацелены на разрушение семейных ценностей. Об этом сообщает телеканал VTV.

"Лучшая вакцина против морального и культурного упадка империи и крайне правых, которые намерены разрушить ценности в детях и семьях, это защищать наши ценности и передавать их", – высказался политик.

Мадуро призвал оберегать традиционные ценности и дорожить ими. Он также выступил в защиту венесуэльских женщин и их идентичности.

Ранее сообщалось, что депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и Яна Лантратова внесут в Госдуму законопроект о запрете пропаганды против традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей. Они считают, что попытки дискредитировать традиционные ценности могут нанести ущерб суверенитету России.

Как говорится в пояснительной записке, к традиционным ценностям относятся жизнь, честь и достоинство человека, его права и свободы, любовь к родине, ответственность за свою страну, крепкая семья, человечность, уважение к истории и традициям, а также единство народов России.