Захарова сделала замечание грузинской журналистке из-за вопроса на английском

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД Мария Захарова сделала замечание журналистке телеканала "Рустави 2" Тамаре Нуцубидзе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Во время пресс-подхода министра иностранных дел Сергея Лаврова в Стокгольме Нуцубидзе начала задавать вопрос на английском языке. При этом Захарова обратила внимание, что грузинская журналистка просила об участии в конференции на русском.
В ответ Нуцубидзе уточнила, будет ли ее вопрос на английском проблемой.
"Ну просто здесь российские журналисты. <…> Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте", – сказала Захарова.
Нуцубидзе продолжила настаивать, что желает задать свой вопрос на английском языке.
"В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?" – подчеркнула представитель российского дипведомства.
Ранее Захарова подвергла резкой критике публикацию итальянского издания la Repubblica. В материале сообщалось о зависимости Европы от российского газа и якобы имеющем место давлении Москвы на ЕС.
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