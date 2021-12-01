Захарова ответила на заявления британского генерала о "российской угрозе"

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание бывшего начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о "российской угрозе". Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, заявления Картера являются дикими и неконкретными.
"Я не знаю, что это за игра в краски у наших британских партнеров, можно сделать вывод об общем посыле британского военного вновь представить нашу страну в качестве ключевого фактора, якобы подталкивающего Лондон к наращиванию модернизации собственной военной мощи", – сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что тезис о "российской угрозе" является очень удобным для англо-саксонского военного лобби, чтобы увеличить расходы на военную инфраструктуру. По ее словам, эти высказывания не имеют ничего общего с реальностью.
Ранее Картер заявил, что угрозы, исходящие от России и Китая, представляют больше опасности для мира, чем терроризм.
В ноябре газета The Times со ссылкой на командующего британскими сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса выпустила материал, в котором говорилось о планах британских военных разместить в Германии сотни единиц боевой техники на случай возможного вооруженного противостояния с Россией.
Отмечалось, что в рамках масштабной трансформации вооруженных сил планируется развернуть три новых военных базы – в Омане, Кении и Германии.
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