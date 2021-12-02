Лавров указал на недопустимость использования провокационной риторики

Фото: kremlin.ru/ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров указал министру иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на недопустимость использования официальными лицами провокационной риторики, сообщается на сайте ведомства.
"При обсуждении текущего состояния двусторонних отношений с российской стороны было указано на недопустимость использования британскими официальными лицами, в том числе руководством Форин-офиса, провокационной риторики", – отмечается в сообщении.
Там также подчеркивается, что такая риторика подрывает усилия, которые направлены на возвращение диалога между странами в мирное русло.
Помимо этого, глава российского МИД указал Трасс на отрицательное влияние британо-украинской военно-технической кооперации на региональную безопасность.
"Британской стороне было указано на негативное влияние нарастающей британо-украинской военной и военно-технической кооперации на региональную безопасность, подходы Киева к выполнению минских договоренностей", – говорится в сообщении.
В ходе обсуждения обстановки на белорусско-польской границе Лавров отметил необходимость отказа Запада от использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз.
Ранее глава МИД РФ прокомментировал попытки изменить положения Минских соглашений. Попытки внести коррективы в главные положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, по его мнению, это путь к катастрофе.
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