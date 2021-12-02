Рябков заявил о необходимости переговоров Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru

Контакт Владимира Путина и Джо Байдена необходим для стабилизации ситуации. Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Он (контакт. – Прим. ред.) очень нужен для того, чтобы послать политический сигнал о том, что ситуация не деградирует, она стабилизируется, есть инструкции, директивы и указания подчиненным с обеих сторон работать именно в этом направлении", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил темы, которые будут обсуждаться на встрече Владимира Путина с американским лидером.

В частности, в ходе переговоров планируется затронуть тему Украины. Песков отметил, что вокруг этой страны сложилось множество споров.

