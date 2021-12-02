В США обвинили Россию в попытках осуществления кибератак на разработки вакцин от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минюст США обвинил Россию и ряд других стран в попытках осуществления кибератак на американские исследования вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT.
"Только за последний год ряд государств, в том числе КНР, Россия, Иран и КНДР, посредством киберопераций нацеливались на деятельность и исследования, связанные с разработкой в США вакцин от COVID-19", – говорится в финансовом отчете министерства за 2021 год.
В документе отмечается, что эти государства похищали американскую интеллектуальную собственность, компрометировали логистику и сеяли рознь с целью подрыва демократии в США. В ведомстве подчеркнули, что видят в этих действиях серьезную угрозу национальной, экономической и личной безопасности.
При этом отчет не содержит конкретных фактов, которые могли бы обосновать данные обвинения. По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, публикация документа направлена на продолжение политики сдерживания России.
"Пандемия коронавируса не сплотила народы мира. Геополитика, претензии Запада на доминирование никуда не исчезли. Мы наблюдаем конкуренцию за политическое влияние и прибыль фармкомпаний, а также продолжение политики по сдерживанию России", – считает он.
Ранее Владимир Путин заявил, что число хакерских атак из России в разы меньше, чем из других стран, в том числе США. При этом российский лидер выразил надежду на позитивные результаты работы экспертных групп России и США по борьбе с киберпреступностью.
Россия не ведет войну в киберпространстве – Путин
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