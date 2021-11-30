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Политика

16:07

Путин сравнил число хакерских атак из России и США

власть политика

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Число хакерских атак из России в разы меньше, чем из других стран, в том числе США, заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"Что мешает другим странам пресечь эту деятельность? <...> Самое большое количество кибератак зафиксировано международными структурами, не нашими, не российскими структурами, в том числе американскими структурами, из киберпространства США", – сказал президент.

При этом российский лидер выразил надежду на позитивные результаты работы экспертных групп России и США по борьбе с киберпреступностью.

"После встречи в Женеве с президентом США мы договорились о том, что мы эту работу начнем. И экспертные группы уже собраны и работают совместно. Я надеюсь, что это приведет к положительному результату не только для США и России, но и будет хорошим толчком для глобального сотрудничества, прежде всего на площадке ООН", – подчеркнул Путин.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия направила США 45 официальных запросов по хакерским атакам. Однако ответов поступило лишь 9.

В то же время министр порадовался тому, что после встречи Путина и Байдена в Женеве американцы согласились заняться системной работой по вопросу кибератак.

Россия не ведет войну в киберпространстве – Путин

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