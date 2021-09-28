Медведев заявил о необходимости отвечать на нарушения со стороны IT-гигантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что следует отвечать на нарушения законодательства со стороны западных IT-гигантов, сообщает RT.
Зампредседателя уточнил, что во время выборов в РФ IT-гиганты вмешивались в политическую жизнь страны и распространяли "ролики человека, который отбывает уголовное наказание".
По словам Медведева, они демонстрировали данные ролики для того, чтобы провести свою политическую линию в чужом для них государстве.
"Это полное безобразие. Поэтому мы должны, естественно, на это реагировать. Реагировать можно по-разному. На самом деле можно реагировать при помощи закона – у нас есть соответствующий закон", – заявил председатель партии ЕР.
Кроме того, Медведев рассказал, что, просматривая рекомендации соцсети Twitter, первым делом в списке был Алексей Навальный.
"Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство", – возмутился он.
Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США было направлено 45 запросов по хакерским атакам на ресурсы РФ. Однако ответов поступило лишь 9.
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