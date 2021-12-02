В Канаде пригрозили России изоляцией и крахом экономики в случае агрессии на Украине

Фото: depositphotos/selensergen
Россия получит международную изоляцию и крах экономики, если решит проявить военную агрессию на Украине, заявил экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер. Об этом он написал в материале для издания Globe and Mail.
Александер выразил мнение, что столкновение Москвы и Киева спровоцирует международную реакцию.
"Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики", – считает экс-дипломат.
По его словам, страны Центральной Европы обеспечат поддержку Украине в гипотетическом противостоянии с Россией.
"США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью", – написал Александер.
Автор статьи выступил за содействие Канады в вопросе вхождения Украины в НАТО. Кроме того, Оттаве следует увеличить уровень боеспособности страны, а также уменьшить энергетическую зависимость ЕС от Москвы.
Кроме того, Александер посоветовал властям Канады ввести против России превентивные санкции.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины должны поддержать все участники альянса. Он подчеркнул, что Россия не может участвовать в этом процессе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: