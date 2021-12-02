В Канаде пригрозили России изоляцией и крахом экономики в случае агрессии на Украине

Фото: depositphotos/selensergen

Россия получит международную изоляцию и крах экономики, если решит проявить военную агрессию на Украине, заявил экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер. Об этом он написал в материале для издания Globe and Mail.

Александер выразил мнение, что столкновение Москвы и Киева спровоцирует международную реакцию.

"Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики", – считает экс-дипломат.

По его словам, страны Центральной Европы обеспечат поддержку Украине в гипотетическом противостоянии с Россией.

"США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью", – написал Александер.

Автор статьи выступил за содействие Канады в вопросе вхождения Украины в НАТО. Кроме того, Оттаве следует увеличить уровень боеспособности страны, а также уменьшить энергетическую зависимость ЕС от Москвы.

Кроме того, Александер посоветовал властям Канады ввести против России превентивные санкции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины должны поддержать все участники альянса. Он подчеркнул, что Россия не может участвовать в этом процессе.