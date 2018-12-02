Захарова напомнила Порошенко, кто защищает Европу от варварства и агрессии

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европу от варварства, милитаризма и агрессии защищает именно Россия, а вовсе не Украина. Так она отреагировала на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск".

После подобных высказываний, подчеркнула Захарова на своей странице в Facebook, "можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".

Дипломат напомнила, что нынешние киевский власти спровоцировали "разгул экстремистов и военизированных объединений" на Украине. По ее словам, в основе действий Киева лежат " война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом", а также "провокация как концепция внешней политики" и "необузданная коррупция". Все это, подчеркнула Захарова, привело к "деградации институтов власти" и "отсутствию механизмов общественного контроля".

По мнению Захаровой, четкую характеристику событиям на Украине дал экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, который призвал ни в коем случае не позволить Украине втянуть Германию в войну. Комментируя ситуацию в Крыму, бывший министр поддержал шаги канцлера ФРГ Ангелы Меркель по примирению сторон.

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