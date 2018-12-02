Экс-глава МИД ФРГ рассказал о попытке Украины втянуть Германию в войну

Фото: ТАСС/DPA/Michael Kappeler

Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Украина пыталась втянуть Германию в войну с Россией.

"Мы не должны позволить втянуть себя в войну из-за Украины, хотя именно это она пыталась сделать", – сказал Габриэль в интервью телеканалу N-TV, комментируя ситуацию в Крыму. Он поддержал действия канцлера ФРГ Ангелы Меркель по примирению сторон.

Габриэль также предложил ввести миротворцев ООН в Донбасс, чтобы достичь перемирия и смягчить санкции против России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить свои корабли в Азовское море для обеспечения безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к таким призывам.

Отношения Москвы и Киева обострились после инцидента в Керченском проливе. 26 ноября российские пограничники задержали три украинских судна, следовавших из Одессы в Мариуполь. Все 24 украинских моряка арестованы на два месяца за незаконное пересечение границы. После инцидента на Украине ввели военное положение и запретили въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.