Обвиненный в торговле людьми экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку

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Бывший президент Боливии Эво Моралес, обвиненный в торговле людьми, объявил голодовку, требуя от действующих властей переговоров. Об этом он заявил в соцсети X.

"Правительство должно отвести всех военных и полицию. Диалог – это единственная дорога", – написал Моралес.

Кроме того, экс-президент призвал своих сторонников разблокировать дороги.

Моралес ушел в отставку в ноябре 2019 года. Причина – масштабные протесты, которые начались сразу после выборов главы государства. Оппозиция вывела сторонников на улицы. Позже к протестующим присоединились полицейские и военные.

В сентябре этого года в Боливии начались беспорядки из-за столкновений между сторонниками Моралеса и действующего лидера страны Луиса Арсе. Сторонники бывшего президента устраивали марши в знак протеста против политики Арсе, а президент страны обвинял своего предшественника в подготовке госпереворота и стремлении вернуться к власти незаконным путем.

Отмечается, что сторонники Моралеса вышли колонной из города Каракольо по направлению к фактической столице Ла-Пас. По пути следования марша происходят столкновения между сторонниками двух политиков.