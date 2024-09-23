Посольство РФ рекомендовало воздержаться от поездок в Боливию из-за протестов

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Посольство России в Боливии рекомендовало туристам воздержаться от поездок в южноамериканскую страну. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

В Боливии начались беспорядки из-за столкновений между сторонниками бывшего президента Эво Моралеса и действующего лидера страны Луиса Арсе. Сторонники Моралеса устраивают марши в знак протеста против политики Арсе, а президент страны обвиняет своего предшественника в подготовке госпереворота и стремлении вернуться к власти незаконным путем.

Сторонники Моралеса в сентябре вышли колонной из города Каракольо по направлению к фактической столице Ла-Пас. По пути следования марша происходят столкновения между сторонниками двух политиков.

До этого, 26 июля, в стране произошла попытка переворота, предпринятая местным генералом Хуаном Хосе Суньигой, который вывел военных на площадь перед зданием правительства. Впоследствии он был задержан и ему предъявили обвинение.

В МИД России осудили попытку военного переворота и заявили о полной поддержке правительства президента Арсе.

