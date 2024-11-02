В Белом доме заявили, что Байден не отзывался уничижительно о сторонниках Трампа

Фото: ТАСС/POOL/BONNIE CASH

В Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден не отзывался уничижительно о сторонниках кандидата на пост главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя эту тему, попыталась представить дело так, будто высказывания Байдена были неверно интерпретированы. Она напомнила, что Белый дом ранее уже обнародовал письменное заявление Байдена на этот счет в виде записи от его имени в соцсети Х.

"По нашему мнению, самым важным, что нужно знать американцам, является следующее: речь идет о президенте, который <...> хотел уточнить сказанное им. Поскольку он не хотел, чтобы это вырывали из контекста. Это говорит многое о действующем президенте", – сказала Жан-Пьер.

Ранее Байден во время видеоконференции высказался по поводу слов Трампа о том, что Соединенные Штаты превратились в мировую свалку из-за миграционной политики демократической администрации. Нынешний президент отметил, что единственным мусором являются сторонники Трампа. Позже лидер США опроверг свои слова, уточнив, что мусором он назвал риторику ненависти, прозвучавшую на одном из митингов Трампа.

В ответ на это Трамп в Виксонсине проехал по штату на мусоровозе. Автомобиль обклеили баннерами и украсили флагами, а самого кандидата в президенты одели в оранжево-желтый светоотражающий жилет.