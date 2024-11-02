Глава МИД Канады Жоли: запуск баллистических ракет КНДР угрожает стабильности в регионе

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Недавний запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты не только нарушает резолюции Совбеза ООН, но и угрожает стабильности во всем регионе. Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Елем, пишет ТАСС.

Жоли отметила, что Канада решительно осуждает действия Северной Кореи.

КНДР сообщила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19" 31 октября. По данным СМИ, запуск произошел из района Пхеньяна в направлении Японского моря. По информации японского правительства, дальность ракеты составила тысячу километров, а высота – семь тысяч километров.

До этого Северная Корея также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В Минобороны Японии заявили, что район падения ракеты находился в 300 километрах к западу от острова Окусири.