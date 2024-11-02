Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:08

Политика
Главная / Новости /

Глава МИД Канады Жоли: запуск баллистических ракет КНДР угрожает стабильности в регионе

В Канаде заявили об угрозе стабильности в регионе из-за запуска баллистических ракет КНДР

Фото: depositphotos/selensergen

Недавний запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты не только нарушает резолюции Совбеза ООН, но и угрожает стабильности во всем регионе. Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Елем, пишет ТАСС.

Жоли отметила, что Канада решительно осуждает действия Северной Кореи.

КНДР сообщила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19" 31 октября. По данным СМИ, запуск произошел из района Пхеньяна в направлении Японского моря. По информации японского правительства, дальность ракеты составила тысячу километров, а высота – семь тысяч километров.

До этого Северная Корея также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В Минобороны Японии заявили, что район падения ракеты находился в 300 километрах к западу от острова Окусири.

Новости мира: КНДР уничтожила две дороги в Южную Корею

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика