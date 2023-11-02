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На Украине массово воруют помощь Запада из-за осознания проигрыша в конфликте с Россией. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на материал американского обозревателя American Thinker Моники Шоуолтер.

"Русские, должно быть, смеются, продолжая наступать, неуклонно продвигаясь к победе в конфликте", – заявила она.

По словам автора, украинские политики пытаются украсть как можно больше западных средств из-за предчувствия проигрыша. Средства они хранят на Кипре, Монако и в Швейцарии.

До этого в материалах зарубежных СМИ сообщалось, что украинские политики умоляют США увеличить финансовую помощь армии. Причиной для этого стал страх киевского руководства остаться без поддержки из-за обострения арабо-израильского конфликта. Власти Украины передали США "список пожеланий".

