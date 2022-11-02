Экс-депутат Европарламента назвал российскую энергию причиной процветания Чехии

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Профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер назвал дешевую российскую энергию и доступное сырье причиной процветания Чехии. Своим мнением он поделился в статье для Časopis argument.

Он добавил, что теперь же страна несется "в глубокую экономическую и социальную пропасть". Как отметил Келлер, инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех, также резко растут цены на продукты.

При этом в экономическом и социальном спаде чешское правительство обвиняет Россию, подчеркнул Келлер.

Ранее журналист Ян Странски в статье для Seznam Zpravy заявил, что в Чехии уже слишком устали от последствий украинского конфликта. По его словам, отношение чехов к Украине стало меняться, многие жители страны все меньше интересуются геополитической обстановкой.

Однако он отметил, что жители Чехии должны выстоять в том, что касается Украины, и положиться на то, что кабмин не уступит. Местным же политикам эксперт посоветовал не слушать советников по вопросам Украины, иначе судьба страны якобы будет "предрешена".

До этого в Чехии граждане вновь вышли на улицы, выступая против антироссийских санкций. Уточнялось, что митингующих не устраивает, что власти страны больше заботятся об украинских гражданах, чем о собственных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Протесты против антироссийских санкций продолжились в Чехии

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