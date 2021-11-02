Рябков предложил США направить новых дипломатов в Москву для нормализации выдачи виз

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Властям США следует усилить дипломатическое присутствие в Москве, прислав новых дипломатов, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.
Как заявил Рябков, в данный момент дипломатическое присутствие США упало до низкого уровня. В частности, американское посольство не имеет возможности оказывать базовые услуги, такие как выдача виз для российских граждан.
"Сейчас США требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получать визу", – объяснил Рябков во время выступления на форуме "Диалог Форт-Росс".
По мнению замглавы МИД, нынешняя ситуация с оказанием консульских услуг является недопустимой.
"Мы призываем США усилить свое присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме", – сказал Рябков.
Ранее сообщалось, что американское посольство в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность охраной здания из-за недостатка персонала. Сообщалось, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна.
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