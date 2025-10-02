Форма поиска по сайту

02 октября, 07:25

Политика
Politico: саммит ЕС в Дании зашел в тупик

Politico: саммит ЕС в Дании зашел в тупик

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Саммит глав стран Евросоюза, прошедший в Копенгагене в среду, 1 октября, зашел в тупик, сообщает Politico.

По информации издания, это связано с инцидентами с дронами и самолетами в небе над рядом европейских стран. Журналисты подчеркнули, что вместо поиска решения кризиса, лидеры стран ЕС лишь продолжают говорить о нем.

Эксперты указали, что на обсуждение обороны Евросоюза в ходе саммита ушло свыше четырех часов, что оказалось в два раза больше запланированного. Однако "существенного было мало", а большинство ключевых моментов так и не были рассмотрены.

При этом в ходе саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более жестким санкциям в отношении России. По ее словам, новый формат ограничительных мер может быть задействован уже в 19-м пакете санкций.

