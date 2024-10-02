РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и Харькове

02 октября, 23:59Политика
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Взрывы прогремели в Киеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
Подробности произошедшего не приводятся. Воздушная тревога звучит в украинской столице с вечера 2 октября.
Кроме того, серия взрывов прогремела и в Харькове.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины за неделю с 21 по 27 сентября. Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.
ВС РФ нанесли ракетный удар по территории Новокраматорского машиностроительного завода