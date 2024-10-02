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02 октября, 23:59

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РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и Харькове

Взрывы прогремели в Киеве и Харькове – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Подробности произошедшего не приводятся. Воздушная тревога звучит в украинской столице с вечера 2 октября.

Кроме того, серия взрывов прогремела и в Харькове.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины за неделю с 21 по 27 сентября. Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.

ВС РФ нанесли ракетный удар по территории Новокраматорского машиностроительного завода

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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