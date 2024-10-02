Онколог Волчок: иммунотерапия помогла экс-президенту США Картеру дожить до 100 лет

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Иммунотерапия помогла бывшему президенту США Джимми Картеру дожить до 100 лет. Об этом в беседе с People заявил онколог Джедд Волчок.

Бывшему американскому президенту 1 октября исполнилось 100 лет. Ему удалось выздороветь от меланомы с метастазами в мозге.

По словам онколога, раньше с таким диагнозом жили не более полугода.

"Особый вид иммунотерапии, который получают президент Картер и многие другие люди, называется блокадой контрольных точек. По сути, это является лечением, которое отсекает молекулярные разрывы, сдерживающие нашу иммунную систему", – сказал Волчок, пояснив, что после иммунная система начинает работать эффективнее.

Как добавил Волчок, при этом подобное лечение не нужно принимать долго.

В конце июля в соцсетях начала распространяться информация о смерти Картера. Так, в соцсети Х появилась публикация с изображением письма от имени "офиса Джимми Картера", в котором говорится, что тот якобы ушел из жизни в своем доме в штате Джорджия.

Американские СМИ назвали эти утверждения не соответствующими действительности. Позже слухи опровергли в центре экс-президента США.