Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла в возрасте 96 лет

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Бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщается на сайте "Центра Картера", основанной президентской четой неправительственной организации, целью которой является продвижение прав человека и облегчение страданий людей.

"Бывшая первая леди Розалин Картер, страстная защитница психического здоровья, заботы и прав женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября", – указано в сообщении.

Картер скончалась в своем доме в Плейнс в штате Джорджия в окружении семьи. Ранее ей поставили диагноз деменция.

Отмечается, что чета Картеров считается самой долгоживущей президентской парой в истории, они прожили в браке 77 лет с 1946 года.

"Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг. Она дала мне мудрое руководство и поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня", – заявил экс-президент Картер.

"Помимо того, что моя мать была любящей матерью и выдающейся первой леди, она сама по себе была великим гуманистом", – отметил ее сын Чип Картер.