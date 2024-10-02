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02 октября, 08:01

Политика

Франция надеется на восстановление суверенитета Ливана по резолюции 1701 Совбеза ООН

Фото: 123RF/romantiche

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что суверенитет и территориальная целостность Ливана будут восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета безопасности ООН. Об этом со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщает ТАСС.

"Президент республики также заявил о стремлении Франции действовать в интересах Ливана. Он потребовал, чтобы Израиль как можно скорее прекратил военные действия", – указано в сообщении.

Макрон также заявил, что слишком много мирных жителей пострадали за время конфликта и призвал восстановить суверенитет Ливана согласно резолюции ООН.

В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Кроме того, в ночь на 2 октября израильские военные продолжили наносить удары по столице Ливана Бейруту.

Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана

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