Глава МИД Ирана пригрозил более мощным ответом на атаки Израиля

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Акция Ирана в отношении Израиля окончена, но в случае, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным. Такое заявление сделал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в соцсети X.

"Наши действия завершены, если израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее", – предупредил он.

Арагчи также заявил, что Иран на протяжении двух месяцев не давал ответ Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, так как надеялся, что стороны палестино-израильского конфликта сумеют договориться о прекращении огня в секторе Газа.

Иранский министр также назвал ракетную атаку по Израилю правом страны на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Он подчеркнул, что Иран атаковал "исключительно военные объекты, ответственные за геноцид в Газе и Ливане".

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Согласно заявлению корпуса стражей исламской революции в Иране, она стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Согласно оценкам Белого дома, Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет.