Экс-глава ЦРУ заявил, что Вашингтон потерял силу сдерживания против Москвы

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Конфликт на Украине ослабил Соединенные Штаты Америки, а Вашингтон потерял силу сдерживания против Москвы. Об этом заявил бывший госсекретарь США и экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео в интервью греческой газете "Катимерини".

"Америка была ослаблена вторжением на Украину – мы потеряли силу сдерживания против Путина (президент Российской Федерации Владимир Путин. – Прим. ред.) и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого", – сказал Помпео.

Также экс-госсекретарь США в Афинах на первом Американско-Средиземноморском инвестиционном форуме (American Mediterranean Investment Forum) в ходе интервью критически оценил президентство Джо Байдена. По его словам, с начала вступления Байдена в должность президента США в мире стало менее безопасно.

"Это относится как к американцам, так и к гражданам всех наших союзников. В Афганистане погибли 13 американцев, что стало одной из крупнейших неудач в защите наших граждан в новейшей истории", – добавил Помпео.

Политик сказал, что власти Ирана стали намного богаче и могущественнее. Он подчеркнул, что партнеры на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива "чувствуют себя брошенными". Кроме того, КНР приобретает смелость и готовится к войне, в том числе экономической, считает Помпео.

По его мнению, Байден во внутренней политике предает американские традиции, отдавая приоритет изменению климата и политике расовых интересов. Американский лидер запустил федеральный долг, а также вытеснил энергетику США с глобальных лидерских позиций. Кроме того, нынешний президент США увеличил расходы для простых американцев во всем государстве.

"Его неспособность бороться с преступностью и защитить наши границы подрывает те фундаментальные идеи, которые обеспечили Америке столетие лидерства", – заявил политик.

Помпео заявил, что победа республиканского кандидата на выборах президента важна для страны, так как кандидат от Демократической партии не способен вернуть нацию к ее фундаментальным основам. По его мнению, в день президентских выборов народ США "сплотится вокруг кандидата", который выдвинет сильное видение для достижения данных идеалов.

По данным греческой газеты, Помпео может быть кандидатом на пост вице-президента на президентских выборах в США или после выборов занять "важное" министерство, например оборонное.

В марте 2023 года Помпео заявил, что администрация президента США Джо Байдена допустила стратегическую ошибку, позволив сблизиться Китаю и России. Политик считает, что Россия и Китай, являющиеся постоянными членами Совета безопасности ООН, объединились против США, что грозит Вашингтону негативными последствиями.

