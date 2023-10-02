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02 октября, 12:23

Политика

В Польше подтвердили прибытие в страну британских истребителей Typhoon

Фото: 123RF/algisb

Британские истребители Typhoon прибыли в Польшу, написал польский министр национальной обороны Мариуш Блащак в соцсети X.

По его словам, британские пилоты будут патрулировать воздушное пространство Польши совместно с польскими летчиками.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о том, что королевство размещает свои истребители Typhoon в Польше в качестве защиты от России. Отмечается, что об этом попросила Варшава для защиты от "возрастающей угрозы российского вмешательства".

Размещение истребителей в Польше произошло в преддверии выборов и стало знаком о том, что Великобритания поддерживает свободу и демократию у союзников.

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