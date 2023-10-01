Британия размещает истребители Typhoon в Польше "для защиты от России"

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Британский министр обороны Грант Шэппс объявил о том, Великобритания размещает свои истребители Typhoon в Польше в качестве защиты от России. Об этом он заявил на съезде Консервативной партии. Слова министра приводит РИА Новости.

Сообщается, что размещение истребителей Typhoon произошло по просьбе Польши для защиты от "возрастающей угрозы российского вмешательства»".



"В ответ на соответствующую просьбу от наших польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО", – заявил Шэппс.

Размещение истребителей в Польше произошло в преддверии выборов и стало знаком о том, что Великобритания поддерживает свободу и демократию у союзников.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что министр обороны Великобритании решил перенести курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины. Медведев заявил, что западные инструкторы на Украине будут безжалостно уничтожаться, "причем уже не как наемники, а как британские натовские специалисты".