РФ ответит на антироссийские санкции Канады расширением стоп-листов – МИД

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Россия ответит на санкции Канады расширением ограничительных списков со своей стороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Будем смотреть, какие канадские организации могут быть причастны к нежелательной деятельности", – добавил он на полях конференции "Россия – Латинская Америка".

Канадские власти ввели очередные санкции в отношении 42 физических и 21 юридического лица из России 22 сентября. Под ограничения подпали министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин.

Кроме того, действие рестрикций распространяется на МГИМО, ВШЭ, "Юнармию", Русское географическое общество, клуб "Валдай", Национальный комитет по исследованию БРИКС, российское движение детей и молодежи "Движение первых", издания "Взгляд" и "Комсомольская правда".

Позже в МИД РФ заявили, что враждебные действия правительства Канады по отношению к РФ, включая расширение санкционных списков, не останутся без ответа. Подчеркивалось, что Оттава по части антироссийского санкционного ража пытается превзойти США.

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