Дочь Ким Чен Ына впервые сопроводила его в поездке в Китай

Фото: kcna.kp

Дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э впервые сопроводила председателя КНДР во время поездки в Китай. Их совместное фото было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает Yonhap.

На снимке Ким Чен Ын и Ким Чжу Э запечатлены с представителями китайских властей, которые встретили северокорейского лидера и его дочь после прибытия на поезде.

Ожидается, что председатель КНДР примет участие в мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. В частности, 3 сентября в Пекине состоится торжественный парад.

Помимо Ким Чен Ына, на мероприятии будут присутствовать Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко, король Камбоджи Нородом Сиамони, глава Азербайджана Ильхам Алиев и другие.