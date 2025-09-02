Мексика пообещала соблюдать соглашения с США без подчинения

Фото: 123RF/moovstock

Мексика готова заключать соглашения с США по вопросам безопасности, миграции и борьбы с наркокартелями, однако страна будет действовать независимо, не подчиняясь давлению. Об этом в своем послании сообщила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум, передает портал Axios.

Журналисты обратили внимание, что заявление Шейнбаум последовало за сообщениями о том, что американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону изучить возможность военных ударов по картелям на территории Мексики.

В ходе своей речи мексиканский президент сказала, что страна продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами на основе взаимного доверия и уважения суверенитета. По ее словам, государства близки к соглашению по торговым вопросам. Она выразила готовность принять госсекретаря США Марко Рубио в конце этой недели.

"Мексика является страной с самым низким средним процентом тарифов в мире, и мы продолжаем работать с различными государственными министерствами наших соседей", – добавила Шейнбаум.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс уточнил, что урегулирование кризиса на границе США и Мексики требует участия Минобороны и нацразведки. Он обратил внимание, что наркокартели используют БПЛА, что требует "военного ответа". Вэнс также указал, что многие нелегальные мигранты, проникшие в страну на последние годы, связаны с иностранными террористами.