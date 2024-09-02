02 сентября, 15:14Политика
ЦИК РФ предложила ограничить фото- и видеосъемку на участках в приграничных регионах
Фото: cikrf.ru
Фото- и видеосъемку хотят ограничить на выборах в приграничных регионах для всех, кроме аккредитованных СМИ. Об инициативе ЦИК РФ рассказал зампредседателя комиссии Николай Булаев.
"Наше постановление представляет избирательным комиссиям субъектов РФ возможность по рекомендации оперативных штабов принять решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках и вблизи этих избирательных участков", – передает ТАСС его слова.
Для журналистов с аккредитацией, в свою очередь, будут созданы все условия.
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