ЦИК РФ предложила ограничить фото- и видеосъемку на участках в приграничных регионах

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Фото- и видеосъемку хотят ограничить на выборах в приграничных регионах для всех, кроме аккредитованных СМИ. Об инициативе ЦИК РФ рассказал зампредседателя комиссии Николай Булаев.

"Наше постановление представляет избирательным комиссиям субъектов РФ возможность по рекомендации оперативных штабов принять решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках и вблизи этих избирательных участков", – передает ТАСС его слова.

Для журналистов с аккредитацией, в свою очередь, будут созданы все условия.

Центризбирком РФ решил перенести сентябрьское голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Голосование отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.

8 сентября станет единым днем голосования – 2024. В ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ.

