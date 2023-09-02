Больше половины республиканцев поддерживают Дональда Трампа на праймериз

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Больше половины сторонников Республиканской партии США готовы поддержать бизнесмена Дональда Трампа на предстоящих праймериз, которые определят кандидата от партии на пост президента США в 2024 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По результатам опроса, проведенного американским изданием, 59% участников проголосовали за кандидатуру Трампа, лишь 13% отдали предпочтение его главному сопернику - губернатору Флориды Рону Десантису. Третью позицию с 8% голосов заняла бывшая представительница США в ООН Никки Хейли.

"Особенность нынешней гонки за право избираться от Республиканской партии заключается в том, что уголовные преследования, которые в прошлые эпохи могли бы потопить кандидата, только укрепили позиции Трампа", – сообщает издание.

Опрос респондентов проводился в период с 24 по 30 августа. В нем приняли участие 600 республиканцев, которые будут голосовать на праймериз.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что лидер США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы. В соцсети Х (бывшая Twitter) он согласился с писателем Майклом Шелленбергером. Изначально говорилось о том, что министерство юстиции США не дает проводить судебное преследование сына президента Хантера Байдена, а сам Джо Байден хочет ареста Дональда Трампа.