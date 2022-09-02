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В центре Токмака Запорожской области арестованный корректировщик украинской армии совершил самоподрыв, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

"Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины, никто не пострадал", – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов добавил, что спецслужбы в настоящее время работают на месте происшествия.

Ранее он сообщил, что в Энергодаре задержали группу готовивших теракт на Запорожской АЭС украинских диверсантов. Рогов подчеркнул, что данный факт в очередной раз демонстрирует террористическую сущность киевского режима.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

