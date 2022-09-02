Украина ввела санкции против 99 физических и 178 юридических лиц из РФ

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Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против российских физических и юридических лиц, сообщает министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.

В санкционный список вошли 99 физических и 178 юрлиц. Под санкции подпали предприятия ВПК России и должностные лица нацбанков РФ и Белоруссии.

Предложения предоставили органы власти по поручению вице-премьера Украины Ирины Верещук.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

