Политолог: 60% москвичей планируют голосовать онлайн на выборах 9–11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На сентябрьских выборах в Москве 60% избирателей намерены проголосовать дистанционно, заявил политический аналитик Александр Асафов.

"На участках у избирателей появляется дополнительная возможность, они могут предоставлять паспорт не в руки председателя или сотруднику комиссии, а прикладывать к специальному сканеру, поскольку МГИКом организован так называемый электронный регистр избирателей, где содержатся актуальные данные об избирателях, которые в режиме реального времени нам позволяют избежать человеческих ошибок, в том числе которые раньше достаточно регулярно наблюдались – с полными однофамильцами, с близнецами, с попытками двойного голосования. Все эти факторы устранены. Повторюсь, что это дополнительная опция, если избиратель привык голосовать традиционно, предъявляя паспорт и расписываясь в бумажной книге, все эти элементы процедуры голосования остались, но есть некое развитие, дополнительная опция, которая, как мне кажется, хорошо себя покажет", – отметил он.

По мнению эксперта, результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут значительно отличаться у различных политических партий в связи с их позицией относительно ДЭГ. Так, некоторые партии остаются приверженными голосованию в очном формате на участках.

"И, конечно, здесь они попадают в ловушку, поскольку, если посмотреть на цифры, количество людей, пользующихся городскими и федеральными электронными сервисами, которые показывают готовность голосовать электронно, то их готовность голосовать за "Единую Россию" значительно выше, чем тех людей, которые в этом формате будут голосовать за другие политические силы, в том числе призывающие не голосовать электронно", – пояснил Асафов.

Он также добавил, что к дистанционной форме голосования преимущественно прибегнут поддерживающие "Единую Россию". По прогнозам политолога, в ДЭГ кандидаты от "Единой России" получат свыше 50%, а на участках данная цифра будет колебаться от 13 до 30%.

По данным директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, 83% жителей столицы поддерживают внедрение новых цифровых услуг, 63% пользуются официальным порталом мэра и правительства Москвы. Такие выводы были сделаны на основе опроса 2 тысяч респондентов, проведенного 28–29 августа.

"Разные политические игроки по-разному используют ДЭГ и строят свою стратегию относительного этого инструмента мобилизации избирателей. "Мой район" и "Единая Россия" делают на это ставку, КПРФ с упорством настраивают: нет, мы пойдем на участок. Безусловно, подавляющее число избирателей, голосующих дистанционно, это – лояльный электорат, который скорее проголосует за кандидатов от "Единой России" и региональное общественное объединение "Мой район", нежели за представителей других политических партий и оппозицию", – подчеркнул он.

Потуремский также сообщил о разнородности структуры при традиционном голосовании, в то время как при ДЭГ она будет скорее однородна.

"Среди голосующих в ДЭГ допускают голосование за кандидата от "Единой России" 80%, от "Моего района" – 81%. Мы полагаем, что в этом году совокупный результат "Единой России" по муниципальным выборам может быть около 50%", – заключил он.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

