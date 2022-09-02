Министры энергетики G20 не приняли общий документ из-за деструктивных предложений Запада

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Деструктивные и политизированные предложения западных стран не позволили принять общий документ на встрече глав Минэнерго Группы двадцати (G20), сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Тем не менее базовые подходы по многим актуальным вопросам функционирования энергетического сектора были поддержаны единогласно. Важным достижением стало утверждение Балийского договора с изложением добровольных принципов по реализации энергетических переходов с учетом национальных обстоятельств", – говорится в сообщении.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, чьи слова приводятся в заявлении, отметил необходимость честного, продуктивного диалога на основе равенства, экономической эффективности и взаимного уважения интересов.

Глава министерства также назвал введенные против РФ санкции нелегитимными. По его мнению, они вкупе с инфляционными всплесками и сбоями в глобальных цепочках поставок стали причиной дестабилизации и искажений энергетического рынка.

"Действия некоторых стран идут против рыночной логики и в ущерб интересам своих собственных граждан. Потребление и спрос на энергоресурсы используются как инструмент политического давления. Несмотря на вводимые ограничения, российская энергетика и экономика продолжают устойчиво функционировать. Россия делает все необходимое для выполнения своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицирует энергоэкспорт", – подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.

Он напомнил, что Европа в прошлом году закупила 341 миллиард кубометров газа, из которых почти 50% – российский. По его словам, антироссийские санкции же привели к энергетическому кризису в тех странах, которые их ввели.

Володин отметил, что решить проблемы пытался президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Алжир, но все безрезультатно.