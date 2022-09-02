Власти Запорожской области заявили об отсутствии оценки МАГАТЭ обстрелам ЗАЭС

Фото: минобороны РФ
Посетившая Запорожскую АЭС делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не дала никакой оценки обстрелам станции, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Фиксировали они все показанные нами объекты… все прилеты – они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
Балицкий отметил необходимость и важность официальной точки зрения и позиции МАГАТЭ в отношении режима работы атомной электростанции под обстрелами со стороны ВСУ.
Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. Отмечалось, что в колонне было 9 машин с надписью ООН. Сообщалось, что ситуация на ЗАЭС во время прибытия делегации была спокойной.
Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз
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