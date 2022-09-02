Общественный штаб пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Общественный штаб в Москве пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами депутатов представительных органов местного самоуправления. Об этом сообщается на официальном сайте штаба.

Руководитель штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что в бизнес-центре "Красная Роза", где во время голосования будет располагаться штаб, состоялась встреча с представителями партий. Он отметил, что скоро здесь поставят компьютеры и подключат интернет.

"Также мы предусмотрели места, за которыми представители партий и субъектов выдвижения могут смотреть за ходом голосования – приглашаем вас воспользоваться этой возможностью. Обеспечить прозрачные и честные выборы – наша с вами общая задача", – сказал Ковалев.

В видеоцентре можно находиться круглосуточно, он дает возможность наблюдать голосованием, убедиться в соблюдении законности процедуры, а также моментально отреагировать, если будет допущено нарушение.

Отмечается, что корпус наблюдателей будет уведомлять штаб о возможных нарушениях. В штабе уже будут оперативно принимать решение о том, стоит ли направлять группы мобильного реагирования на избирательный участок.

В свою очередь, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал об изменениях, которые были приняты в этом году.

"Нововведением на сентябрьских выборах станет использование электронного реестра избирателей, его синхронизация в системе. Также мы внедрили и протестировали в ходе тестового голосования новые инструменты наблюдения за дистанционным электронным голосованием", – сообщил он.

Глава МГИК Ольга Кириллова добавила, что подобные нововведения помогают облегчить труд работников избирательных комиссий. Она отметила, что их заранее подготовили к работе с электронным реестром. Председатель подчеркнула, что штаб очень внимательно относится ко всем поступившим сообщениям и оперативно реагирует на любые нарушения в процедуре голосования.

Ранее Ковалев напомнил, что все избирательные участки будут обеспечены наблюдателями. Он подчеркнул важность контроля хода голосования. За выборами также будут следить наблюдатели от политических партий. При этом Ковалев отметил недобор партиями необходимого количества людей на некоторые участки. Штаб предложил обучить представителей тех или иных партий.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.