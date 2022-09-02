ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне

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Два человека погибли в результате удара украинской артиллерии по жилому многоквартирному дому в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Херсонской области.

"Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена", – заявили власти.

Они отметили, что несколько человек получили ранения. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, которые осуществляют разбор завалов.

Ранее российские военные в предместье Херсона уничтожили группу неизвестных людей с оружием. По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ситуация в городе находится под контролем.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.