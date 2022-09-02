В посольстве РФ назвали проявлением ревности публикацию Госдепа о Симоньян

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Публикация Госдепа о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности относительно доверия зарубежной общественности российской прессе, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. <...> Призываем авторов подобных докладов набраться мужества <...> перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами", – говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале посольства.

31 августа на сайте американского госдепартамента появилась публикация, в которой главный редактор телеканала RT была названа "одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России".

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение организовать проверку по факту угроз, которые поступили в адрес Маргариты Симоньян со стороны украинского нацбатальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). Уточнялось, что данные об угрозах появились в СМИ, они также поступали в адрес членов семьи журналистки.