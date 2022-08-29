Бастрыкин поручил проверить угрозы, поступившие в адрес главреда RT Симоньян

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение организовать проверку по факту угроз, которые поступили в адрес главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным СК, данные об угрозах со стороны украинского нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ) в отношении журналистки появились в СМИ. Они также поступали в адрес членов ее семьи.

В опубликованном сообщении, как уточнили в СК, приводятся различные способы насилия и расправы над Симоньян и ее родственниками.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получил угрозы из офиса президента Украины после подписания открытого письма Владимиру Зеленскому с требованием вернуть гражданство страны главе штаба теробороны Днепропетровска Геннадию Корбану.

При этом Кличко отмечал, что у него нет немецкого гражданства, как и других иностранных паспортов. Он подчеркивал, что был и остается гражданином Украины.

