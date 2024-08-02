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02 августа, 11:32

Политика

СФ одобрил закон о прекращении гражданства РФ за непостановку на воинский учет

Фото: 123RF/enterfobay

Комитет Совета Федерации одобрил закон о прекращении гражданства РФ за непостановку на воинский учет. Поправки добавят в закон "О гражданстве РФ".

Сейчас для того, чтобы лишить российского гражданства, достаточно сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию России и законы страны, что выражается в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.

Как пояснили в Госдуме, органы МВД РФ теперь обязаны направлять данные мужчин, принятых в число граждан страны, в реестр воинского учета еще до процедуры принесения присяги и получения паспорта.

Помимо этого, ГД планирует рассмотреть поправки об увеличении срока срочной службы в армии до двух лет и о повышении призывного возраста для новых граждан России.

Сроки введения единого реестра воинского учета назвали в Минцифры

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