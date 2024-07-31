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31 июля, 14:10

Политика

ГД приняла закон о прекращении гражданства РФ за непостановку на воинский учет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о возможности прекращения приобретенного гражданства РФ в случае уклонения от первоначальной постановки на воинский учет.

Сейчас основанием для прекращения гражданства служат в том числе преступления, которые создают угрозу национальной безопасности России, а также неисполнение законодательства РФ. Нововведение дополняет эту норму отказом от первоначальной постановки на воинский учет.

Также органы МВД РФ теперь обязаны направлять данные мужчин, принятых в число граждан страны, в реестр воинского учета еще до процедуры принесения присяги и получения паспорта.

Парламентарии планируют рассмотреть и другие поправки, связанные с увеличением сроков срочной службы в армии. Согласно поправкам, новым гражданам РФ предлагается служить два года вместо одного. Также им могут повысить призывной возраст.

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